Румыния приветствовала принятие Украиной поправок в закон о нацменьшинствах

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску отметила принятие Украиной поправок в законодательство о национальных меньшинствах с учетом рекомендаций Совета Европы и ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом Одобеску написала в Twitter (X) по итогам консультаций с вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

"Приветствую поправки Украины в законодательство, связанное с национальными меньшинствами в Украине – это позитивный шаг вперед. Румыния продолжит способствовать прозрачному и конструктивному подходу к этому вопросу", – отметила глава румынского МИД.

В отдельной заметке Одобеску рассказала о консультациях с Ольгой Стефанишиной, во время которых подтвердила поддержку Румынией открытия переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

"Договорились работать над повышением уровня наших двусторонних отношений до стратегического партнерства", – добавила она.

Президент Владимир Зеленский в пятницу подписал закон №10288-1 об изменениях в законодательство о национальных меньшинствах, которые учитывают рекомендации Европейской комиссии и необходимы для дальнейшего движения к членству в ЕС.

Зеленский подписал закон в тот же день, когда его за основу и в целом одобрила Верховная Рада. Он, напомним, необходим, чтобы учесть экспертную оценку Совета Европы и выполнить критерий Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении в ЕС.