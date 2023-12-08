Украина готовится к новым наступательным и оборонительным операциям – Кулеба

Продолжающийся вооруженный отпор украинских защитников широкомасштабной военной агрессии РФ снижают возможности Кремля для перегруппировки. Москва использовала бы остановку боев для подготовки нового нападения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью The Wall Street Journal.

Чиновник убежден, что любая пауза в боевых действиях сейчас просто даст российским оккупантам шанс перегруппироваться и подготовиться к новым активным военным кампаниям против Украины.

"Единственным результатом будет то, что Россия избавится от потерь и проблем, с которыми она столкнулась в Украине, и совершит новое нападение" , - отметил Кулеба.

При том глава МИД сообщил о подготовке украинской стороной подразделений и частей к новым наступательным и оборонительным операциям на фронте.

"Мы настраиваем наши бригады на новые контрнаступательные и оборонные операции" , - рассказал министр.

Мнения о паузе в войне

Такое заявление главы МИД Украины прозвучало на фоне озвученных в материале WSJ мнений неназванных западных экспертов, что если Украина и союзники смогут справиться со своими нынешними сложностями и продолжать поставлять припасы войскам, лучшим сценарием якобы стало бы усиление и наращивание возможностей ВСУ в следующем году.

Неуказанные западные стратеги считают, что ограниченное количество украинских военных могут сдерживать армию РФ, давая странам-членам НАТО время подготовить свежие подразделения ВСУ, расширить производство вооружений и пополнить арсеналы Сил обороны.

В публикации также отмечается, что на недавней встрече НАТО обсуждались неудачи российских попыток прорвать оборону ВСУ, что разрушает ресурсы страны-агрессора в живой силе, технике и боеприпасах. Это потенциально может дать Украине лучшие перспективы вернуть инициативу на поле боя весной 2025 года.

Российская "перегруппировка"

Ранее в Офисе президента Украины отмечали, что России необходима оперативная пауза в боевых действиях на несколько месяцев, для чего Кремль использует все ресурсы. По словам советника руководителя ОПУ Михаила Подоляка, пауза минимум на 5 месяцев нужна террористам для:

перевооружения армии;

дополнительной мобилизации;

обучения;

организации новой логистики;

развертывания дополнительных военных производственных мощностей;

формирование "коалиции уставших от войны" для давления на общества в разных странах.

Напомним, недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак высказал мнение, что следующий год станет решающим в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, и уже приближается переломный момент.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым. Однако при этом военные эксперты расходятся во мнении, на каком этапе война на самом деле.

Добавим, что 8 декабря командующий Центр военной разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил о начале Россией перегруппировки своих сил. Это может означать, что в ближайшие недели в Украине могут начаться еще более интенсивные наступления оккупантов.