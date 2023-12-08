Россия сосредоточила на Авдеевском направлении 40 тысяч военных – Штупун

Группировка российской армии на Авдеевском направлении составляет 40 тысяч человек личного состава, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, россияне несут значительные потери: примерно 300-400 человек в сутки. Впрочем, они продолжают подтягивать к Авдеевке резервы — подразделения "Шторм Z", а также недавно мобилизованных и плохо обученных людей.

Штупун отметил, что отношение российского командования к таким недавно мобилизованным плохое.

"Фиксируется, что их иногда даже оставляют без пищи и воды, и они вынуждены есть снег" , — говорит он.

Также пресс-секретарь утверждает, что ныне на Авдеевском направлении противник сосредоточил "намного меньше" военной техники, чем было в октябре, во время предыдущих активных наступательных действий россиян в направлении города.

Отметим, в конце ноября российско-оккупационные войска приступили к третьей волне активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать россиян, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку.

Украинские войска держат оборону, нанося врагу значительные потери. Так, только за прошедшие сутки Силы обороны отбили 30 атак россиян в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.