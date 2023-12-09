ISW: Российские войска захватили очистные сооружения Авдеевки
8 декабря российские войска вели наступательные операции вблизи Авдеевки и подтвердили наступление: захватили очистные сооружения Авдеевки, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры, опубликованные 8 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).
Также ISW сообщает со ссылкой на российские источники, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к окрестностям Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.
Российские военные блогеры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном (3 км к северо-западу от Авдеевки) и зачищают населенный пункт, тогда как другой российский военный блогер утверждал, что российские войска удерживают позиции на восточной окраине Степного.
Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки); к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки и Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).
Российские источники также утверждали 7 и 8 декабря, что российские войска атаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и вблизи Очеретино (15 км к северо-западу от Авдеевки), Новокалиново, Северного (6 км к западу от Авдеевки и промышленной зоны).
8 декабря продолжались позиционные бои на направлениях Водяное (7 км юго-западнее Авдеевки) и Тоненькое.
Российский источник утверждает, что сложные погодные условия замедлили темпы российских и украинских операций под Авдеевкой.
Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что на Авдеевском направлении воюют более 40 тыс. российских войск и что российские войска передислоцируют резервы подразделений "Шторм-З" и мобилизованный личный состав, которому не хватает подготовки и продовольствия, чтобы наверстать потери.
Кроме того, российские войска 8 декабря продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 7 декабря, показывают, что российские войска продвигаются на юг от Роботино в направлении Новопрокоповки (2 км к югу от Роботино).
8 декабря Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили российские наземные атаки вблизи Роботино и к западу от Вербового. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска пользуются сокращенными темпами украинских наступательных действий в Запорожской области для реорганизации группировки сил и создания оперативных резервов, но отметил, что на данный момент российские войска не могут выделить значительные ресурсы на эти резервы.
Ключевые выводы ISW за 8 декабря:
- 8 декабря президент России Владимир Путин объявил о том, что будет кандидатом в президенты на 2024 год, пытаясь создать впечатление, что баллотируется по просьбе российских военнослужащих.
- То, что Путин объявил, что будет баллотироваться на пост президента в военной обстановке указывает, что его кампания может сосредоточиться на войне России в Украине больше, чем ранее оценивал ISW, хотя степень этого внимания пока непонятна.
- Российские войска нанесли серии ракетных и беспилотных ударов по Украине в ночь с 7 на 8 декабря.
- Заключенный бывший российский офицер Игорь Гиркин 7 декабря спрогнозировал, что между Россией и Украиной не будет "никакого соглашения" и "никакого замораживания".
- Российские военные запретили использование гражданских автомобилей в военных целях, вероятно, для официального оформления, что вызвало критику со стороны российских военных блогеров.
- Федеральная служба безопасности России (ФСБ) расширяет свои возможности по охране российских должностных лиц и организаций за рубежом, чтобы лучше следить за российскими и международными актерами за пределами территории России.
- Российские оккупанты продолжают попытки искусственно изменить демографический состав оккупированной Украины.
- Партнеры Украины продолжают анонсировать пакеты военной и финансовой помощи Украине.
- Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области и осуществили подтвержденное продвижение в районе Авдеевки и на западе Запорожской области.
- Глава Удмуртской республики Александр Бречалов 7 декабря заявил, что в регионе сформированы и вскоре будут переброшены четыре новых подразделения для войны в Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря во время выступления на первом заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей заявил, что Россия пытается разрушить связь украинских детей с Украиной и необходимо быстрое вмешательство, чтобы сохранить эту связь.