ISW: Российские войска захватили очистные сооружения Авдеевки

8 декабря российские войска вели наступательные операции вблизи Авдеевки и подтвердили наступление: захватили очистные сооружения Авдеевки, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 8 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).

Также ISW сообщает со ссылкой на российские источники, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к окрестностям Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

Российские военные блогеры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном (3 км к северо-западу от Авдеевки) и зачищают населенный пункт, тогда как другой российский военный блогер утверждал, что российские войска удерживают позиции на восточной окраине Степного.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки); к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки и Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).

Российские источники также утверждали 7 и 8 декабря, что российские войска атаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и вблизи Очеретино (15 км к северо-западу от Авдеевки), Новокалиново, Северного (6 км к западу от Авдеевки и промышленной зоны).

8 декабря продолжались позиционные бои на направлениях Водяное (7 км юго-западнее Авдеевки) и Тоненькое.

Российский источник утверждает, что сложные погодные условия замедлили темпы российских и украинских операций под Авдеевкой.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что на Авдеевском направлении воюют более 40 тыс. российских войск и что российские войска передислоцируют резервы подразделений "Шторм-З" и мобилизованный личный состав, которому не хватает подготовки и продовольствия, чтобы наверстать потери.

Кроме того, российские войска 8 декабря продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 7 декабря, показывают, что российские войска продвигаются на юг от Роботино в направлении Новопрокоповки (2 км к югу от Роботино).

8 декабря Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили российские наземные атаки вблизи Роботино и к западу от Вербового. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска пользуются сокращенными темпами украинских наступательных действий в Запорожской области для реорганизации группировки сил и создания оперативных резервов, но отметил, что на данный момент российские войска не могут выделить значительные ресурсы на эти резервы.

Ключевые выводы ISW за 8 декабря: