В ЕС достигли соглашения по регулированию искусственного интеллекта

После более чем 37 часов переговоров делегаты Европейской комиссии, Европарламента и 27 стран-членов достигли соглашения по регулированию искусственного интеллекта (ИИ), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы потратили много времени на поиск правильного баланса между максимальным использованием потенциала ИИ для поддержки правоохранительных органов и защитой основных прав наших граждан. Мы не хотим массовой слежки в Европе" , - заявил еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

По его словам, участники переговоров согласились разрешить сканирование лиц в реальном времени, но с гарантиями и исключениями. Соглашение запретит биометрическое сканирование, которое классифицирует людей по чувствительным характеристикам, таким как политические или религиозные убеждения, сексуальная ориентация или раса. Официальные лица заявили, что это один из самых сложных и чувствительных вопросов.

Также разрешается применять финансовые санкции на нарушающие правила компании в размере до 35 млн евро, или 7% мирового оборота, в зависимости от нарушений и размера компании.

Отмечается, что ряд деталей все еще будут проработаны государственными служащими в ближайшие недели, но переговорщики в основном согласились установить правила регулирования ИИ, включающие базовые требования прозрачности для любого разработчика.

Проект закона должен быть официально одобрен как парламентом, так и советом, в который входят 27 стран-членов ЕС. Франция и Германия ранее резко критиковали то, что этот закон, по их мнению, может привести к чрезмерному регулированию моделей искусственного интеллекта общего назначения.

Регулировка искусственного интеллекта

Стоит отметить, что законодатели во всем мире начали думать о том, как регулировать ИИ и предотвратить потенциальные угрозы после того, как генеративный искусственный интеллект, использующий данные для создания нового контента, такого как ChatGPT, попал в заголовки газет.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

В начале ноября США, ЕС, Великобритания и Китай подписали совместную декларацию, в которой говорится, что искусственный интеллект потенциально имеет катастрофический риск для человечества.