Российские оккупанты потеряли еще почти тысячу вояк и 6 танков
Российские оккупанты потеряли в Украине еще 900 своих военных за сутки 8-9 декабря, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 338120 (+900) человек,
- танков - 5632 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 10519 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 8058 (+1) ед,
- РСЗО - 919 (+0) ед,
- средства ПВО - 605 (+0) ед,
- самолетов - 324 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+0),
- крылатые ракеты - 1585 (+14),
- корабли / катера - 22 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10598 (+7) ед,
- специальная техника - 1159 (+0)
Данные уточняются.