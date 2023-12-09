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Российские оккупанты потеряли еще почти тысячу вояк и 6 танков

Российские оккупанты потеряли еще почти тысячу вояк и 6 танков
Фото: соцсети

Российские оккупанты потеряли в Украине еще 900 своих военных за сутки 8-9 декабря, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 338120 (+900) человек,
  • танков - 5632 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 10519 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 8058 (+1) ед,
  • РСЗО - 919 (+0) ед,
  • средства ПВО - 605 (+0) ед,
  • самолетов - 324 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+0),
  • крылатые ракеты - 1585 (+14),
  • корабли / катера - 22 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10598 (+7) ед,
  • специальная техника - 1159 (+0)

Данные уточняются.

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