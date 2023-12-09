Воздушные силы: В южных областях объявлена ракетная опасность (Обновлено)

Военные утром 9 декабря объявили о ракетной опасности в пяти областях, которая длилась более 20 минут, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит карта воздушных тревог, Воздушные силы.

Кроме традиционных тревог на Луганщине и в Крыму, утром 9 декабря объявили тревогу в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Впоследствии Николаевскую за Запорожскую отменили.

Военные предупредили, что существует вероятность ракетного удара.

Обновлено: Тревога звучала более 20 минут. Пусков ракетных атак не было.