Воздушные силы: В южных областях объявлена ракетная опасность (Обновлено)
Военные утром 9 декабря объявили о ракетной опасности в пяти областях, которая длилась более 20 минут, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит карта воздушных тревог, Воздушные силы.
Кроме традиционных тревог на Луганщине и в Крыму, утром 9 декабря объявили тревогу в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
Впоследствии Николаевскую за Запорожскую отменили.
Военные предупредили, что существует вероятность ракетного удара.
Обновлено: Тревога звучала более 20 минут. Пусков ракетных атак не было.