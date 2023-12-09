ОВА: В Запорожской и Донецкой областях возросло количество погибших

Еще один человек был убит Россией в Запорожской области, а также есть уточнения относительно погибшего в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Донецкая ОВА, Запорожская ОВА, Харьковская ОВА.

За сутки было зафиксировано 64 удара по 17 населенным пунктам в Запорожской области.

В результате артобстрела погибла 56-летняя жительница Степногорска.

Также 8 декабря стало известно о еще 1 человеке, который погиб в результате удара по Новогродовке 29 ноября.

Всего в Донецкой области уже зафиксировали 1788 погибших гражданских (без учета Мариуполя и Волновахи).

Обстрелы Харьковщины также продолжаются.

В 08:40 в селе Моначиновка Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры.

Отключено от газоснабжения 37 абонентов.