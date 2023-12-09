ОВА: В Запорожской и Донецкой областях возросло количество погибших
Еще один человек был убит Россией в Запорожской области, а также есть уточнения относительно погибшего в Донецкой области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Донецкая ОВА, Запорожская ОВА, Харьковская ОВА.
За сутки было зафиксировано 64 удара по 17 населенным пунктам в Запорожской области.
В результате артобстрела погибла 56-летняя жительница Степногорска.
Также 8 декабря стало известно о еще 1 человеке, который погиб в результате удара по Новогродовке 29 ноября.
Всего в Донецкой области уже зафиксировали 1788 погибших гражданских (без учета Мариуполя и Волновахи).
Обстрелы Харьковщины также продолжаются.
В 08:40 в селе Моначиновка Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры.
Отключено от газоснабжения 37 абонентов.