Из укрытия Авдеевского коксохима эвакуировали всех гражданских – нардеп

Двенадцать гражданских, которые до последнего оставались в укрытии Авдеевского коксохимического завода, все же уговорили выехать в безопасность, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил нардеп Муса Магомедов.

"Надеюсь, они найдут себя в жизни без бесконечных обстрелов, со светом и водой, и заработают себе на жизнь и на еду, а не будут ждать очередного прорыва волонтеров с гуманитаркой, рискуя их жизнью" , — говорит нардеп.

Некоторые из спасенных пробыли в этом убежище с самого начала открытой войны.