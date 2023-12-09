Из укрытия Авдеевского коксохима эвакуировали всех гражданских – нардеп
Двенадцать гражданских, которые до последнего оставались в укрытии Авдеевского коксохимического завода, все же уговорили выехать в безопасность, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил нардеп Муса Магомедов.
"Надеюсь, они найдут себя в жизни без бесконечных обстрелов, со светом и водой, и заработают себе на жизнь и на еду, а не будут ждать очередного прорыва волонтеров с гуманитаркой, рискуя их жизнью", — говорит нардеп.
Некоторые из спасенных пробыли в этом убежище с самого начала открытой войны.
"Все гражданские, остававшиеся на АКХЗ, эвакуированы и в безопасности! До сих пор в хранилище завода продолжали находиться последние 12 человек. Они категорически не хотели выезжать. И вот нам удалось их уговорить", — написал нардеп.