Рада выбрала председателя Комитета по вопросам свободы слова: кто им стал
Верховная Рада проголосовала за назначение Ярослава Юрчишина от фракции "Голос" председателем Комитета по вопросам свободы слова, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Юрчишин в комментарии УП.
По словам нардепа, его кандидатуру Рада поддержала 247 голосами.
Справка: Подозреваемый в госизмене нардеп Нестор Шуфрич был предыдущим председателем комитета по свободе слова.
После его ареста большинство полномочий комитета передали в комитет по гуманитарным вопросам.
Предыстория:
- 15 сентября Служба безопасности пришла с обысками к Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ.
- У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. Также СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом, за подписью лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича.
- Ему объявили подозрение в госизмене.
- Суд отправил нардепа в СИЗО.