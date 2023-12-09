ОВА: В Сумской области усиливают фортификационные сооружения на границе с РФ

В Сумской области, граничащей с РФ, усиливают строительство фортификационных сооружений, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в ОВА.

"На уровне местных властей были приняты действенные решения по выполнению задачи Президента Украины Владимира Зеленского, направленной на укрепление оборонных рубежей" , – сказал начальник Сумской ОВ Владимир Артюх.

По его словам, техники достаточно, бытовые условия нормальны для того, чтобы строительные бригады даже в непростых условиях зимы работали очень интенсивно.

В областной военной администрации отмечают, что фортификационные сооружения – это еще один уровень защиты Сумщины от агрессора, который находится совсем рядом.