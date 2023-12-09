Close button

ОВА: В Сумской области усиливают фортификационные сооружения на границе с РФ

ОВА: В Сумской области усиливают фортификационные сооружения на границе с РФ

В Сумской области, граничащей с РФ, усиливают строительство фортификационных сооружений, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в ОВА.

"На уровне местных властей были приняты действенные решения по выполнению задачи Президента Украины Владимира Зеленского, направленной на укрепление оборонных рубежей", – сказал начальник Сумской ОВ Владимир Артюх.

По его словам, техники достаточно, бытовые условия нормальны для того, чтобы строительные бригады даже в непростых условиях зимы работали очень интенсивно.

552fd3df-594410e2cb13a9c94257941cdc3d8df
b0e3e003-9a7ed67d29ffbe08d1d7e1199464fe1
781134b9-949b349300b4ecad98f2ba10ffc515a
de61c83a-b3d442566071816a11517bec54a68bd

В областной военной администрации отмечают, что фортификационные сооружения – это еще один уровень защиты Сумщины от агрессора, который находится совсем рядом.

"Фортификационные сооружения – это еще один уровень защиты Сумщины от агрессора, который находится совсем рядом и работы по их строительству усиливаются по всей территории области", — говорит Артюх.

Новости

Популярные темы форума

analytics