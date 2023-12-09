Кабмин: Станции закрытой ветки метро в Киеве проверят и подготовят как укрытия

Станции и вестибюли закрытой ветки синей линии столичного метро будут использоваться как укрытие во время воздушной тревоги, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Кабмин со ссылкой на решение комиссии ТЭБ и ЧС.

Коммунальному предприятию "Киевский метрополитен", в частности, поручено провести необходимые обследования, определить причины возникновения аварийной ситуации и принять меры по выполнению восстановительных работ.

При этом принято решение, что станции и вестибюли закрытой ветки могут использоваться как укрытие во время воздушной тревоги.

Соответствующим ведомствам поручено провести дополнительную проверку безопасности таких укрытий.

Напомним:

С 9 декабря Киевский метрополитен остановит движение между станциями "Теремки" и "Лыбедская" из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".