Боррель: Совет ЕС обсудит укрепление военного потенциала Украины

Во время следующего заседания Совета министров иностранных дел ЕС обсудят укрепление военного потенциала Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Как отметил Боррель, 8 декабря, российские террористы совершили крупнейшую ракетную атаку на Украину за последние 2 месяца. В связи с этим он призвал усилить Вооруженные силы, в том же числе системы противовоздушной обороны.

"На следующем заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза мы обсудим обязательства ЕС в сфере безопасности, а также предложения по увеличению нашего вклада в укрепление военного потенциала Украины", - добавил Боррель.

Атака на Украину 8 декабря

Около 6 утра российские террористы нанесли удар со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101/Х-555. В общем враг задействовал 7 самолетов, которые, предварительно, выпустили 19 крылатых ракет воздушного базирования.

Часть ракет была направлена на объекты инфраструктуры Днепропетровской области. В частности еще часть, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева.

Противовоздушная оборона уничтожила 14 из 19 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Между тем на Западе считают, что обстрел 8 декабря является "началом зимней кампании ударов".