Словацкие перевозчики снова будут блокировать границу с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии анонсировал продолжение блокады пограничного перехода "Вышне Немецкое - Ужгород" с 15:00 понедельника, 11 декабря, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Сообщается, что протест словацких дальнобойщиков на украино-словацкой границе продлится "до особого распоряжения". Решение о продлении блокады принял президент Союза.

"Въезд на территорию Словацкой Республики для грузового транспорта будет заблокирован. Пассажирские перевозки никак не будут ограничены" , - заявили в профсоюзе.

В Союзе автоперевозчиков также отметили, что приняли решение о продлении блокады "на основе оценки полученной информации и ее влияния на словацкий рынок автомобильных перевозок".

Добавим, что на украинско-словацкой границе работает 5 пунктов пропуска. Два из них пропускают автотранспорт, два - железнодорожные, еще один - пешеходный.