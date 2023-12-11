CNN: Зеленский в США может выступить перед сенаторами

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе анонсированного визита в Соединенные Штаты Америки может выступить на встрече сенаторов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Источники CNN отмечают, что главу государства пригласили выступить на встрече всех сенаторов лидер большинства Чак Шумер и лидер республиканской партии Митч Макконнелл. Сообщается, что встреча состоится утром во вторник, 12 декабря.

В рамках своего визита в Вашингтон президент Украины также проведет встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

В Белом доме подчеркнули, что визит Зеленского в США и его встреча с президентом Джо Байденом "призвана подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины в его защите от жестокого вторжения России".

"Поскольку Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент" , - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее стало известно, что после своего визита в Аргентину Владимир Зеленский в понедельник, 11 декабря, поедет в Соединенные Штаты. Там он встретится с президентом США Джо Байденом.

При этом отмечается, что президент Украины будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки воюющей страны в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации.

В Белом доме вскоре сообщили, что встреча президентов состоится 12 декабря.