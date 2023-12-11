ISW: ВСУ продвигаются на левобережной Херсонщине, возле Крынок продолжаются бои

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), на левом берегу Днепра Херсонщины Силы обороны продолжают наземные операции, удерживают позиции, а у Крынок ведут бои с врагом, сообщает Украинская правда.

В отчете говорится о том, что украинские силы продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 10 декабря.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что Силы обороны удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по российским позициям в этом районе.

Российские военные блогеры утверждают, что бои продолжаются возле села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона) и отмечают стабильно высокий темп украинских операций в этом районе.

Кроме того, российский военный блогер утверждал, что украинские войска захватили новые позиции на Большом Потемкинском острове (на юго-западе от Херсона), хотя, по оценкам ISW, украинские войска контролируют весь этот остров.

Российский военный блогер увеличил кадры, на которых якобы видно, как подразделения российского 28-го мотострелкового полка (70-й мотострелковой дивизии, 18-й общевойсковой армии) наносят удары по украинским позициям на островах в Днепре.

Также Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых якобы видно, как неопределенные подразделения Воздушно-десантных войск проводят воздушную разведку украинских позиций на западном (правом) берегу Днепра.

Ключевые выводы ISW за 10 декабря