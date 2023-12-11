ISW: ВСУ продвигаются на левобережной Херсонщине, возле Крынок продолжаются бои
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), на левом берегу Днепра Херсонщины Силы обороны продолжают наземные операции, удерживают позиции, а у Крынок ведут бои с врагом, сообщает Украинская правда.
В отчете говорится о том, что украинские силы продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 10 декабря.
Украинский Генеральный штаб сообщил, что Силы обороны удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по российским позициям в этом районе.
Российские военные блогеры утверждают, что бои продолжаются возле села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона) и отмечают стабильно высокий темп украинских операций в этом районе.
Кроме того, российский военный блогер утверждал, что украинские войска захватили новые позиции на Большом Потемкинском острове (на юго-западе от Херсона), хотя, по оценкам ISW, украинские войска контролируют весь этот остров.
Российский военный блогер увеличил кадры, на которых якобы видно, как подразделения российского 28-го мотострелкового полка (70-й мотострелковой дивизии, 18-й общевойсковой армии) наносят удары по украинским позициям на островах в Днепре.
Также Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых якобы видно, как неопределенные подразделения Воздушно-десантных войск проводят воздушную разведку украинских позиций на западном (правом) берегу Днепра.
Ключевые выводы ISW за 10 декабря
- Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что максималистские цели России в Украине не изменились, повторив требование Кремля о полной политической капитуляции Украины и принятии Киевом военных и территориальных требований России, что не свидетельствует о готовности к серьезным переговорам.
- Требование Захаровой, чтобы Украина вывела свои войска с "российской территории" как необходимая предпосылка для урегулирования войны, свидетельствует о том, что максималистские цели России включают контроль над всеми четырьмя областями, части которых она незаконно аннексировала.
- Кремль продолжает выражать все более антиизраильскую позицию в войне между Израилем и ХАМАС, несмотря на имитацию заинтересованности в том, чтобы быть нейтральным в конфликте.
- Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря совершил поездку в Латинскую Америку, вероятно, для того, чтобы заручиться поддержкой Украины со стороны Латинской Америки.
- Российское военное руководство в Армении, вероятно, пытается сохранить военную власть над Арменией на фоне дальнейшего ухудшения армяно-российских отношений.
- Российские войска совершили небольшую серию ракетных ударов и ударов с беспилотников по Украине 9 и 10 декабря.
- Российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вблизи Авдеевки, к западу от Донецка, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области, а на некоторых участках продвинулись вперед.
- Российские военные блогеры продолжают критиковать якобы запрет российских военных на использование гражданских транспортных средств в военных целях.
- Российские власти продолжают долговременные усилия по индоктринации украинских студентов в оккупированной Украине, направляя финансирование на учебные заведения в оккупированной Украине.