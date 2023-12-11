Британия и Норвегия возглавили "морскую коалицию": чем помогут Украине

Британия вместе с Норвегией возглавили новую "Морскую коалицию" для помощи Украине. Новое объединение стран будет поставлять корабли и другие транспортные средства ВСУ для укрепления способностей ведения боевых действий на море, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Новая коалиция будет оказывать Украине долгосрочную поддержку, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности на Черном море" , - говорится в сообщении оборонного ведомства Британии.

Отмечается, что блокада РФ Черного моря значительно снизила способность Украины экспортировать товары морским путем. Потому укрепление морских возможностей ВСУ, в частности противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины.

"Новая Коалиция по морским возможностям будет координировать поддержку, которую Британия, Норвегия и другие страны оказывают Украине. В долгосрочной перспективе это поможет Украине преобразовать свой военно-морской флот, сделав его более совместимым с западными союзниками, более совместимым с НАТО и укрепить безопасность в Черном море" , - отметил министр обороны Британии Грант Шаппс.

Сообщается, что "Морская коалиция" также будет тесно сотрудничать с ВМС и Министерством обороны Украины для развития ряда возможностей, включая быстрое развитие военно-морских сил на Черном море, модернизацию украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных районов, а также внутренних водных путей.