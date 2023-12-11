Великобритания передаст Украине два военных корабля – министр обороны

Министерство обороны Великобритании сегодня подтвердит передачу Украине двух тральщиков для разминирования Королевских ВМС, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Два тральщика для разминирования Sandown (MCMV) передаются из состава Королевских ВМС Вооруженным силам Украины в целях укрепления способности Украины действовать на море.

"Укрепление морских возможностей ВСУ, в частности, противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины." , - заявил министр обороны Грант Шаппс.

Отмечается, что корабли будут закуплены Украиной с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании.

“Эти корабли предоставят жизненно важный потенциал Украине, который поможет спасти жизни на море и открыть жизненно важные экспортные маршруты, которые были серьезно ограничены с тех пор, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение", - сказал Шаппс

Корабли Sandown (MCMV)

Корабли класса Sandown оснащены двумя дизельными двигателями, которые обеспечивают максимальную скорость 31.4 км/ч.

Суда оснащены тралами для поиска и обезвреживания мин. Кроме того, они имеют зенитное и противолодочное вооружение.

Корабли класса Sandown находятся на вооружении ВМС Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Сингапура.