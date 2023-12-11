Атака на Киев: обломки повредили дома, есть пострадавшие

В результате сбивания "вражеских целей" в районах столицы произошло падение обломков, есть повреждения, сообщает Украинская правда.

"Предварительно, в результате работы ПВО по сбиванию вражеских целей произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах" , – сообщил Начальник КГВА Сергей Попко.

Попко добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Экстренные службы следуют на вызов в Голосеевском районе, где, по сообщению людей, обломок ракеты повредил крышу жилого дома.

Также есть несколько вызовов медиков в Дарницкий и Шевченковский район. Скорые следуют на места" , – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Позже Попко добавил, что в Дарницком районе в жилом доме выбиты стекла, "предварительно осколками стекла травмировался ребенок и двое взрослых".

В 5:08 мэр Киева уточнил, что в результате атаки врага осколок ракеты повредил в Дарницком районе недостроенное здание. Пожар там оперативно потушили. Еще один обломок упал на газон. Без горения.

Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

По информации Кличко, в Дарницком районе пока есть двое пострадавших - мужчина и женщина. Им медики оказали помощь на месте. Вызовы в Шевченковском районе не подтвердились.

В 5:31 мэр Киева сообщил, что четыре человека - все взрослые - пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики оказали им помощь на месте.

Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе.

По его словам, обошлось без пожара и повреждений здания.

В 5:54 Попко уточнил, что в результате падения обломков травмы получили двое жителей.

В частности, мужчина 1992 г.р. получил осколочное ранение нижних конечностей. Ему медики оказали помощь на месте.

Также медицинскую помощь на месте получили трое женщин, у которых произошла острая реакция на стресс.