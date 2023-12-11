Курс валют НБУ на 11 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 11 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 10 декабря, повысился на 7 коп до 36.74 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 11 коп до 39.60 за 1 евро.

Рубль подорожал на 8 коп до 4.03 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 13 коп до 46.19 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 16 коп до 41.98 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 2 коп до 9.15 за 1 польский злотый.