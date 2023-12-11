Курс валют НБУ на 11 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 11 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 10 декабря, повысился на 7 коп до 36.74 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 11 коп до 39.60 за 1 евро.
Рубль подорожал на 8 коп до 4.03 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 13 коп до 46.19 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 16 коп до 41.98 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 2 коп до 9.15 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.742400
|EUR
|Евро
|39.601000
|RUB
|Рубль
|0.403160
|GBP
|Фунт стерлингов
|46.194400
|CHF
|Швейцарский франк
|41.981700
|PLN
|Польский злотый
|9.145100