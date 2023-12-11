ПВО уничтожила 8 ракет и почти 20 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 11 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотников типа Shahed и 8 баллистических ракет.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Шахеды" оккупанты запустили из районов Чауда и Бельбек в оккупированный Крым. Всего зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА Shahed-136/131.

"Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – в Николаевской области. Успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины" , – говорится в сообщении.

Также около 4 утра оккупанты ударили по Киевщине восемью баллистическими ракетами. Тип ракет не сообщается. Ранее ракеты запустили из Брянской области РФ.