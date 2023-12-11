ВСУ отбили почти 50 атак под Авдеевкой – возведение Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили 49 атак оккупантов на Авдеевском направлении. Всего на фронте зафиксировано 98 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 11 декабря.

Всего враг нанес 3 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались: Петропавловка, Песчаное, Первомайское, Чернещина, Дружелюбовка Харьковской области; Твердохлебово, Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Колодцы, Часов Яр, Торецк, Калиново, Очеретино, Новопокровское, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 13 атак врага в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 49 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты все атаки врага в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага в районе Роботино Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационные войска потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 состава боеприпасов противника.