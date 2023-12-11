РФ за сутки потеряла 1000 военных и 19 танков – Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1030 своих военных, 19 танков, 6 артиллерийских систем, 18 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 339 850 (+1 030) человек,
- танков − 5 655 (+19) ед,
- боевых бронированных машин – 10 560 (+31) ед,
- артиллерийских систем - 8 070 (+6) ед,
- РСЗО − 919 (+0) ед,
- средств ПВО − 605 (+0) ед,
- самолетов − 324 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 154 (+18),
- крылатых ракет - 1586 (+0),
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 636 (+13) ед,
- специальной техники – 1 168 (+6) ед.