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РФ за сутки потеряла 1000 военных и 19 танков – Генштаб ВСУ

РФ за сутки потеряла 1000 военных и 19 танков – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1030 своих военных, 19 танков, 6 артиллерийских систем, 18 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 339 850 (+1 030) человек,
  • танков − 5 655 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 560 (+31) ед,
  • артиллерийских систем - 8 070 (+6) ед,
  • РСЗО − 919 (+0) ед,
  • средств ПВО − 605 (+0) ед,
  • самолетов − 324 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 154 (+18),
  • крылатых ракет - 1586 (+0),
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 636 (+13) ед,
  • специальной техники – 1 168 (+6) ед.

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