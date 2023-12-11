В Киеве в течение четырех дней будут проходить учения Сил обороны
С 11 по 14 декабря в Дарницком районе столицы будут проходить военные учения Группировки сил и средств обороны Киева, сообщает Украинская правда.
"Внимание! Тренировки обороны города Киева! Во время тренировок пройдут практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения", – сообщил начальник КГВА Сергея Попко.
По его словам, учения имеют целью нарастить боевые возможности при подготовке и ведении оборонительной операции.
"Снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники − запрещено!", - напомнил Попко.