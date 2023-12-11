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В Киеве в течение четырех дней будут проходить учения Сил обороны

В Киеве в течение четырех дней будут проходить учения Сил обороны
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

С 11 по 14 декабря в Дарницком районе столицы будут проходить военные учения Группировки сил и средств обороны Киева, сообщает Украинская правда.

"Внимание! Тренировки обороны города Киева! Во время тренировок пройдут практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения", – сообщил начальник КГВА Сергея Попко.

По его словам, учения имеют целью нарастить боевые возможности при подготовке и ведении оборонительной операции.

"Снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники − запрещено!", - напомнил Попко.

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