Почему тревогу в Киеве объявили после взрывов: объяснение ВСУ

Баллистические ракеты летят очень быстро и в силах противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу и ликвидировать вражеские цели. Потому тревогу в Киве и области во время ночной атаки объявили сразу после первых взрывов. Об этом заявил спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игната в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, россияне этой ночью запустили летящие баллистической траекторией ракеты с северного направления. Вероятно, враг совершал пуски с территории Брянской области.

"Вы знаете, что такое баллистика, поэтому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не впервые, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально - считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить" , - объяснил Игнат.

Как рассказал спикер, какими именно баллистическими ракетами россияне атаковали Киев этой ночью, пока неизвестно. В настоящее время специалисты изучают двигатели сбитых ракет, чтобы установить их тип.