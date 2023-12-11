В Украине после вторжения произошел бум благотворительных организаций – "Опендатабот"

С начала большой войны количество благотворительных организаций в Украине выросло на 74%, но количество неприбыльных организаций, в которые входят благотворительные, изменилось несущественно.﻿ Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

На начало декабря в Украине насчитывается 20 671 благотворительная организация, что на 74% больше чем до начала полномасштабной войны.

В то же время к общему количеству неприбыльных организаций добавилось только 1,6 тысячи учреждений - менее 1% от общего количества организаций.

Всего в настоящее время насчитывается 208 385 неприбыльных организаций в Украине.

Среди всех некоммерческих учреждений больше всего общественных объединений — 57 497 или 27,5% от общего количества.

До начала большой войны на втором месте были разнообразные "бюджетники", в то время как их сдвинули объединения совладельцев многоквартирного дома - 33 402 или 16.03%.

Замыкают топ-3 31 293 некоммерческих бюджетных учреждений.

Больше сократилось количество бюджетных учреждений и творческих союзов — на 27,6% и 26,9% соответственно.

Больше всего неприбыльных организаций - 11,8% от общего количества в стране - зарегистрировано в Киеве. Ежегодно их количество растет, а за период полномасштабной войны в столице добавилось более 4 тысяч таких учреждений.

Второе место занимает Львовская область - 7,8%. На третьем – Днепропетровщина: 7,3%. В Одесской и Киевской областях 5,8% и 5% соответственно.