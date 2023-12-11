Евросоюз обсудят гарантии безопасности для Украины на саммите – Боррель

Министры иностранных дел стран ЕС сегодня, 11 декабря, обсудят гарантии безопасности Украины. Варианты вынесут на саммит европейских лидеров. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозепа Боррель, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Соответствующее заявление Боррель сделал перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

"Россия продолжает атаковать Украину, но потери России растут: пора поддерживать Киев больше, а не меньше. Сегодня мы будем обсуждать гарантии безопасности для Украины, и министры должны дать мне ориентиры, чтобы вынести варианты на саммите лидеров" , - сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС подчеркнул, что важно, чтобы военная поддержка Украины продолжалась на европейском уровне, а не только на двустороннем уровне. Кроме того, он заявил, что "пора направить все свои возможности в поддержку Украины", поскольку РФ усиливает атаки.

"Министры должны будут дать мне указания, чтобы представить Европейскому совету предложение об обязательствах в сфере безопасности, которые в основном направлены на повышение возможностей структур и координацию двусторонних соглашений между государствами-членами и Украиной, а также то, что мы делаем на уровне Европейского совета союза" , - объяснил дипломат.

Напомним, 14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии. По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться до 16 декабря.