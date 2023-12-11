FT: "Стратегия оптимизма" создает раскол между ОП, военными и обществом

Коммуникационная стратегия украинской власти, которая направлена на донесение месседжа, в том числе через видеообращение президента Владимира Зеленского, о том, что "мы движемся вперед" с целью поддержания оптимизма в стране и за рубежом, создает раскол между Офисом президента, военным руководством и, в конце концов, обществом, пишет Financial Times.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Украинская правда.

"По словам трех человек, знакомых с коммуникационной стратегией, месседж всегда заключается в том, что "мы движемся вперед", с целью поддержания оптимизма в стране и за рубежом. Эта политика применяется на всех государственных уровнях, от министерств и местных администраций до военного командования, и включает строгую цензуру плохих новостей, таких как количество украинских жертв или успешные российские удары" , – говорится в статье.

Но в условиях, по словам опрошенных изданием офицеров ВСУ, бывших сотрудников ОП и специалисты по коммуникационным стратегиям, когда Украина в этом году не достигла значительных военных успехов, а западная поддержка уменьшается, коммуникационная стратегия создает раскол между администрацией президента и военным руководством.

"Нам нужно добавить больше реализма... и мы должны быть такими же смелыми, как и 24 февраля (2022 года)" , - сказал изданию человек, связанный с президентской коммуникационной стратегией.

Между тем, пишет FT, военные лидеры утверждают, что разрыв между официальными сообщениями и ситуацией на местах больше не является убедительным, а следовательно, не мотивирует ни украинцев, ни западных партнеров страны.

"Но Зеленский считает оптимистичное послание единственным способом успокоить сомневающихся в Украине на Западе и укрепить доверие украинского бизнеса, который является жизненно важным источником налоговых поступлений для военных усилий" , - пишет издание.

Издание напоминает, что разногласия стали очевидными когда главнокомандующий Валерий Залужный заявил изданию The Economist, что война зашла в "тупик" - слово, которое является табу в Киеве, несмотря на то, что линия фронта на востоке Украины почти не сдвинулась с места с момента начала контрнаступления в июне этого года.

"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже звонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом, по словам чиновника" , - отмечает издание.

Ирина Золотарь, советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, сказала, что стратегия оптимизма сначала сработала, помогая украинцам поверить в себя и свою способность противостоять вторжению.

Но сейчас, говорит Золотарь, такая стратегия создала запутанный нарратив, где "ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел". По ее словам, статьи в СМИ, которые описывают ситуацию "не так хорошо", как официальная линия, воспринимаются как ложные. Вместо этого правительство должно демонстрировать "сбалансированный реализм".

По ее словам, нынешняя стратегия привела к тому, что аудитория на Западе спрашивает, зачем им вкладывать деньги своих налогоплательщиков, если Украина всегда "вот-вот победит".

Новости о войне просачиваются к украинской общественности через социальные сети и "сарафанное радио", несмотря на цензуру, говорит Оксана Романюк, директор Украинского института массовой информации.

"Почти у каждого украинца есть родственники или друзья, которые воюют или непосредственно пострадали от войны. Если не будет негативной информации, это убьет доверие к власти" , - сказала госпожа Романюк. ﻿

При этом Романюк указала на сокращение аудитории украинского национального "Телемарафона" - утвержденных правительством выпусков новостей, транслируемых основными каналами, а также на недавний опрос Международного республиканского института, базирующегося в США, который показал, что поддержка Зеленского снижается.