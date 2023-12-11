Румыния поможет Украине увеличить экспорт зерна в 2024 году

Румыния поможет Украине экспортировать зерно через создание якорной стоянки в порту Констанца, строительство которого планируется завершить в марте 2024 года. Об этом заявил гендиректор государственной судоходной компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко, сообщает Экономическая правда.

"В марте следующего года в Констанце планируется запуск дополнительной якорной стоянки для украинской агропродукции. Договоренность об этом достигнута в Румынии на встрече по наращиванию экспортной способности украинских портов Дуная" , – отметил Москаленко.

По его словам, обсуждение создания якорных стоянок с румынскими коллегами было начато еще в сентябре. В настоящее время благодаря открытию портов Одессы поток агропродукции через Придунавье снизился. Однако вопрос "резервного" направления экспорта агропродукции не потерял актуальности, а Дунай может снова превратиться в основной.

Москаленко отмечает, что за январь и февраль румынская сторона обещает провести тендер и наработать нормативную базу, чтобы уже в марте ввести стоянку в эксплуатацию.

Кроме того, было договорено с Румынией об онлайн-очереди на обработку барж в Констанце, что позволит сделать работу более прогнозируемой.