ООН требуется $46,4 млрд для предоставления гумпомощи в 2024 году

Организация Объединенных Наций обратилась с призывом выделить более 46 млрд долларов на 2024 год для помощи миллионам людей, пострадавших в результате гуманитарных кризисов по всему миру, в частности на палестинских территориях, Судане и Украине, сообщает Укринформ.

В ООН заявили, что глобальные гуманитарные прогнозы на 2024 год "мрачные", это означает, что следующий год пройдет с конфликтами, чрезвычайными климатическими ситуациями.

В своем Глобальном гуманитарном обзоре на следующий год Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что почти 300 миллионам людей в мире потребуется гуманитарная помощь в следующем году из-за конфликтов, климатических чрезвычайных ситуаций и экономических факторов.

Сюда входят миллионы людей в Восточной и Южной Африке, значительная часть которых пострадала в результате кризиса в Судане, заявил глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс.