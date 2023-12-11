ООН требуется $46,4 млрд для предоставления гумпомощи в 2024 году
Организация Объединенных Наций обратилась с призывом выделить более 46 млрд долларов на 2024 год для помощи миллионам людей, пострадавших в результате гуманитарных кризисов по всему миру, в частности на палестинских территориях, Судане и Украине, сообщает Укринформ.
В ООН заявили, что глобальные гуманитарные прогнозы на 2024 год "мрачные", это означает, что следующий год пройдет с конфликтами, чрезвычайными климатическими ситуациями.
В своем Глобальном гуманитарном обзоре на следующий год Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что почти 300 миллионам людей в мире потребуется гуманитарная помощь в следующем году из-за конфликтов, климатических чрезвычайных ситуаций и экономических факторов.
Сюда входят миллионы людей в Восточной и Южной Африке, значительная часть которых пострадала в результате кризиса в Судане, заявил глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс.
"Пять наибольших потребностей в одной стране касаются Сирии (4,4 млрд долларов), Украины (3,1 млрд долларов), Афганистана (3 млрд долларов), Эфиопии (2,9 млрд долларов) и Йемена (2,8 млрд долларов) долларов)", - говорится в сообщении.