Появились кадры с места гибели Кивы – источники в СБУ

Собеседники в Службе безопасности Украины поделились снимками и видео с места ликвидации коллаборациониста Ильи Кивы, который был убит в Подмосковье 6 декабря, сообщает Лига.net.

По его словам, спецоперация СБУ готовилась длительное время и была успешно реализована.

На кадрах можно увидеть тело Кивы, которое лежит на снегу, а рядом с ним видны пятна крови.

Фото: источники в СБУ

Также на видео запечатлен наблюдательный пункт, где ожидали коллаборанта — недалеко от этого места он снимал свои многочисленные пропагандистские ролики.

Отмечается, что Кива был одной из приоритетных целей, его "вели" давно, изучая детали маршрутов передвижения, распорядок его дня и привычки. Несмотря на серьезную охрану, его удалось ликвидировать.