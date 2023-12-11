Появились кадры с места гибели Кивы – источники в СБУ
Собеседники в Службе безопасности Украины поделились снимками и видео с места ликвидации коллаборациониста Ильи Кивы, который был убит в Подмосковье 6 декабря, сообщает Лига.net.
По его словам, спецоперация СБУ готовилась длительное время и была успешно реализована.
На кадрах можно увидеть тело Кивы, которое лежит на снегу, а рядом с ним видны пятна крови.
Также на видео запечатлен наблюдательный пункт, где ожидали коллаборанта — недалеко от этого места он снимал свои многочисленные пропагандистские ролики.
Отмечается, что Кива был одной из приоритетных целей, его "вели" давно, изучая детали маршрутов передвижения, распорядок его дня и привычки. Несмотря на серьезную охрану, его удалось ликвидировать.