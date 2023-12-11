В МИД рассказали о ключевых вопросах по Украине на саммите ЕС

На предстоящем саммите Евросовета 14-15 декабря лидеры ЕС будут рассматривать сразу четыре важных вопроса по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Европейская правда.

"На обсуждении будет четыре вопроса связанных с Украиной. Первый – открытие переговоров, второй – утверждение Ukraine Facility, что будет обеспечивать макрофинансовую стабильность в Украине, третий – продолжение финансирования для Европейского фонда мира, чтобы ЕС мог оказывать Украине летальную и нелетальную помощь. Четвертое – это одобрение 12-го пакета санкций" , – отметил Кулеба.

Он добавил, что все эти вопросы очень важны, но ключевым все же открытие переговоров.

"Не хочу даже говорить о сокрушительных последствиях, если Евросовет не сможет принять это решение, не только в контексте Украины, а в более широком контексте процесса расширения. Мы сделали свое "домашнее задание" и ожидаем, что ЕС сделает свое" , – сказал министр иностранных дел Украины.

Он добавил, что в оставшиеся перед саммитом дни украинская дипломатия продолжит работу с отдельными странами-членами.