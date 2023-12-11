ISW: Москва не готова к серьезным переговорам с Украиной

Россия не намерена проводить серьезные переговоры с Украиной в атмосфере доброй воли. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

Как отмечается, в письменном интервью AFP спикер МИД России Мария Захарова подчеркнула, что максималистские цели России в Украине не изменились, повторив требование Кремля о полной политической капитуляции Украины и принятии Киевом военных и территориальных требований России. В ISW подчеркнули, что это не свидетельствует о готовности к серьезным переговорам.

Она заявила, что "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое решение вопроса" в Украине может состояться лишь в том случае, если Запад перестанет "накачивать вооруженные силы Украины оружием" и если Украина сдаст заявленные Россией украинские территории. Также Захарова повторила старое заявление Кремля о том, что Россия вторглась в Украину для "демилитаризации", "денацификации" и "обеспечения прав русскоязычных граждан" в Украине.

По мнению аналитиков ISW, комментарии Захаровой четко подчеркивают тот факт, что первоначальные цели полномасштабного вторжения России в Украину, изложенные президентом РФ Владимиром Путиным, не изменились и что он не намерен прекращать войну.

"ISW продолжает оценивать, что Россия не намерена вести серьезные переговоры с Украиной в духе доброй воли, и что переговоры на российских условиях равнозначны полной капитуляции Украины и Запада" , - говорится в отчете. ﻿

Требование Захаровой, чтобы Украина вывела свои войска с "российской территории" как необходимое условие для урегулирования войны, свидетельствует о том, что максималистские цели России включают контроль над всеми четырьмя областями, части которых она незаконно аннексировала. Речь идет о частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Аналитики ISW считают, что призывы к капитуляции Украины при нынешних обстоятельствах, когда Россия контролирует украинскую территорию вплоть до нынешней линии фронта, неприемлемы с точки зрения жизненно важных интересов национальной безопасности Украины и Запада.

"Требование России о еще большей сдаче удерживаемой Украиной территории, которую российские войска, вероятно, смогут завоевать лишь ценой огромной дополнительной крови, ресурсов и времени, если вообще смогут это сделать, указывает на то, что цели России выходят далеко за рамки содержания территории, которую российские войска уже захватили" , - говорится в отчете.

В ISW добавили, что российские войска продолжают проводить наступательные операции на востоке Харьковской области, об аннексии которой Россия не заявляла, что свидетельствует о том, что территориальные цели России могут быть еще более экспансивными, чем изложенные Захаровым.