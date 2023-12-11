Из-за атаки на Киев повреждены объекты энергетики – Минэнерго

В результате ночной ракетной атаки на Киев в ночь на 11 декабря были повреждены объекты энергетики.﻿ Об этом заявили в министерство энергетики, сообщает Экономическая правда.

"Продолжается осмотр поврежденных объектов" , - говорится в сообщении.

В результате ночной атаки без напряжения в Киеве остаются 120 потребителей.

Кроме того, согласно сообщению Минэнерго, в целом по Украине по разным причинам без света остаются 491 населенный пункт. Это, в частности, боевые действия, технические причины и непогода.

Днепропетровская область

В результате неблагоприятных метеоусловий обесточивались 140 населенных пунктов (22,6 тысячи потребителей). На утро подключены 21,7 тысячи абонентов, еще остаются обесточенными 3,8 тысячи клиентов.

Донецкая область

За сутки запитано 10 населенных пунктов (12,2 тысячи потребителей), обесточенных из-за боевых действий. Из-за обстрелов отключены 2 населенных пункта - 11,9 тысячи абонентов. Остаются без электроснабжения 113 населенных пунктов - 121,2 тысячи точек учета.

Запорожская область

По техническим причинам без электроэнергии 28 населенных пунктов (3,4 тысячи абонентов). Заживлено 3 населенных пункта - 144 абонента, остается без напряжения в результате боевых действий 63 населенных пункта (около 26 тысяч потребителей).

Кировоградская область

Из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов - около 700 абонентов.

Николаевская область

В результате технических причин и боевых действий обесточены 123 потребителя.

Одесская область

По техническим причинам без напряжения 1,9 тысячи точек учета.

Сумская область

Во время вражеского обстрела в одном из приграничных с РФ районов поврежден вводной газопровод. Есть отключения.

Тернопольская область

По техническим причинам обесточены 16 населенных пунктов - 5,7 тысячи потребителей.

Харьковская область

За сутки восстановлено электроснабжение 44 абонентам. Сейчас продолжается осмотр сетей, поврежденных в результате новых обстрелов, в четырех - пяти громадах области.

В результате боевых действий поврежден распределительный стальной подземный газопровод. Без газоснабжения более тысячи клиентов.

Херсонская область

В областном центре оживлены 139 абонентов, обесточенных из-за боевых действий, отключено около 5 тысяч потребителей. В области остаются без напряжения 47 населенных пунктов (более 26 тысяч точек учета).

Черниговская область

В области в результате боевых действий без напряжения - 12 населенных пунктов (1,3 тысячи абонентов).

В то же время ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается.