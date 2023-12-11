Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в середине декабря – Минздрав

В Украине пик заболеваемости на COVID-19 прогнозируется в середине декабря и продлится до января. Об этом заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, с начала эпидемического сезона респираторными болезнями суммарно заболело уже 1,3 миллиона украинцев. В течение декабря около четырех тысяч пациентов с COVID-19 оказываются в больнице еженедельно.

"Мы будем наблюдать постепенно такую картину перехода от одних вирусов к другим. И пока по состоянию на сегодняшний день мы фиксируем то, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их больше" , - рассказал Кузин.

Главный санитарный врач отметил, что пик прогнозируется на середину декабря. Он продлится до января 2024 года, а затем будет постепенно угасать.

"Начиная с января уже начнет циркулировать вирус гриппа и SARS-CoV-2" , - добавил Кузин.

Следует отметить, что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине также сняли ограничения и отменили карантин.