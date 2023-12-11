Британская разведка: ВСУ могли частично выбить РФ из Степного под Авдеевкой
Разведывательное сообщество Минобороны Великобритании рассказало об успешных локальных контратаках Вооруженных сил Украины во время боев возле Авдеевки. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 11 декабря, сообщает Европейская правда.
"Украинские подразделения, вероятно, провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степное", – отмечают разведчики.
Как указывают аналитики, именно здесь РФ пытается осуществить одну из своих атак "клещами", чтобы окружить Авдеевку и ее хорошо защищенную промышленную зону.
Разведка отметила, что Авдеевка Донецкой области продолжает оставаться ареной наиболее интенсивных боев на фронте, где в отдельные дни в этом небольшом секторе, вероятно, происходило около 40% всех боевых столкновений.
"Российские наступательные действия продолжают характеризоваться преимущественно атаками пехоты, часто с участием штрафных подразделений "Шторм-Z", – резюмируют и обзоре Минобороны Британии.