Британская разведка: ВСУ могли частично выбить РФ из Степного под Авдеевкой

Разведывательное сообщество Минобороны Великобритании рассказало об успешных локальных контратаках Вооруженных сил Украины во время боев возле Авдеевки. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 11 декабря, сообщает Европейская правда.

"Украинские подразделения, вероятно, провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степное" , – отмечают разведчики.

Как указывают аналитики, именно здесь РФ пытается осуществить одну из своих атак "клещами", чтобы окружить Авдеевку и ее хорошо защищенную промышленную зону.

Разведка отметила, что Авдеевка Донецкой области продолжает оставаться ареной наиболее интенсивных боев на фронте, где в отдельные дни в этом небольшом секторе, вероятно, происходило около 40% всех боевых столкновений.