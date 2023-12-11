Британия создаст подразделение по борьбе с обходом санкций в отношении РФ

Великобритания анонсировала создание специального подразделения для усиления борьбы с компаниями, которые уклоняются от санкций в отношении России, сообщает Европейская правда.

Компании, которые уклоняются от соблюдения санкций, в том числе введенных с начала войны в Украине, столкнутся с более жесткими ограничениями благодаря созданию нового Офиса по внедрению торговых санкций (OTSI), говорится в заявлении.

В сообщении правительства Британии утверждают, что ведомство будет иметь больше полномочий по штрафам за нарушение санкций и передавать дела для привлечения к уголовной ответственности в HMRC (Службу доходов и таможни).

Ведомство, в частности, будет следить за деятельностью компаний, которые могут избегать санкций, отправляя продукцию через другие страны.

Планируется, что OTSI заработает в начале 2024 года – как только будут введены в действие новые законодательные требования. Подразделение призвано усилить нынешнюю работу правительства Британии, направленную на обеспечение соблюдения санкций Лондона.