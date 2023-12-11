НАТО не ждет, пока Россия восстановит свою армию – посол США
В НАТО уверяют, что не собираются ждать, прежде чем Россия снова восстановит свою армию и военную промышленность. Об этом в интервью LSM заявила посол США в НАТО Джулиан Смит, сообщает Европейская правда.
По ее словам, Альянс готовится сдерживать и защищаться против любого вида агрессии России на территории НАТО, в частности, если РФ нападет на страны Балтии
"Важно, что НАТО не ждет. Альянс очень сосредоточен на потребностях безопасности (стран Балтии) в реальном времени. Мы понимаем, что страны Балтии эту агрессивную войну ощущают иначе, чем другие страны-участницы Альянса. И по этой причине с первого дня, с самого начала войны мы немедленно начали посылать силы в Восточную Европу – не только США, но и другие страны блока", – отметила Смит.
Она добавила, что у Альянса есть новые планы, новая стратегия и новая доктрина, чтобы обеспечить способность защитить каждый дюйм своей территории.
"И мы сосредотачиваемся на гибридных угрозах – не только танках, которые пересекают границу, но и на кибербезопасности. Мы сосредотачиваемся на дезинформации, критической инфраструктуре", – заверила Смит.
Посол США в Альянсе отметила, что Вашингтону удалось в короткие сроки увеличить объем производства оружия и боеприпасов, где выпуск 155-миллиметровых снарядов увеличен почти вдвое.
"И многим европейским странам удалось увеличить свое производство. Это не так, что в Европе никто не может работать по сменам 24 часа. Это много где происходит по всей Европе. Поэтому я думаю, что многое показывает, что именно НАТО делает для увеличения оборонного производства в странах-участницах", – резюмировала Смит.