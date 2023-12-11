Кулеба: Решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС еще не принято

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что среди стран ЕС очень сильная поддержка в пользу открытия с Украиной переговоров о вступлении, но это еще не решенный вопрос и "борьба будет продолжаться", сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в общении со СМИ после той части встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, на которой присутствовал.

Кулеба прогнозирует, что дискуссия за открытие с Украиной переговоров о вступлении будет продолжаться и непосредственно на саммите лидеров "до последней минуты".

"Общее настроение и общий сигнал – беспрецедентный уровень поддержки открытию переговоров о членстве Украины в ЕС. В то же время, само решение еще не принято, и борьба за это решение будет продолжаться не только в ближайшие дни, но и во время заседания Европейского совета. Это уже для всех очевидно" , – отметил он.

По его словам, партнеры поражены тем, что Украина за месяц выполнила все рекомендации.

"Теперь Евросоюз должен продемонстрировать свою способность придерживаться слова и обеспечивать единство" , – добавил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что на встрече обсуждали в том числе возможные последствия того, если ЕС по итогам саммита не примет решение начать переговоры с Украиной.

По его словам, от представителей стран ЕС звучали аргументы, что это решение следует принять не только ради Украины, но и в инетерсах самого ЕС, а отсутствие решения сыграет против Евросоюза.

"Это решение все равно состоится. Если кто-то хочет, чтобы оно состоялось не на этой неделе, а через несколько недель или месяцев – это плохо, но это решение все равно будет, потому что нельзя остановить ход истории. А история движется очень просто: Украина будет членом ЕС, это только вопрос времени и цены. И наша задача сделать цену как можно меньшей, а время как можно более коротким" , – отметил Кулеба.