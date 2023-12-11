Много депутатов хотят сложить полномочия, мы не отпускаем их – Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил в эфире национального телемарафона, что количество нардепов, желающих досрочно сложить свои полномочия, "достаточно велико", но Рада их "не отпускает", сообщает Лига.net.

"На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы уже не отпускаем людей <...> Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца каденции и принимать необходимые для государства законы" , – сказал он.

Арахамия отмечает, что теперь следует оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах.

"Это надо, чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, в котором он начал работать" , – сказал он.

По состоянию на 11 декабря 2023 года, количественный состав Верховной Рады – 400 народных депутатов (согласно законодательству должно быть 450).

8 декабря Рада поддержала досрочное прекращение полномочий еще трех нардепов: Максима Ефимова (фракция "Відновлення"), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция "Батьківщина").