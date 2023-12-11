Що українці найчастіше шукали в Google цьогоріч – рейтинг

Google обнародовала рейтинг запросов, которые украинцы делали в 2023 году чаще всего. Одним из самых популярных поисковых запросов стал "Карта воздушных тревог", сообщает Лига.net.

Вторым по популярности был запрос "График отключения света". Третье место занял запрос "Пригожин". Также популярным был запрос "Deep State". Среди тем года оказались также "Израиль" и "Каховская ГЭС".

В разделе личностей лидером по росту интереса был министр обороны Украины Рустем Умеров. Среди тех, кто умер в 2023 году, больше всего запросов было о Евгении Пригожине, Нине Матвиенко и Денисе Монастырском.

В сфере развлечений "Оппенгеймер" оказался самым популярным фильмом года среди украинцев. Кроме того, популярными запросами были "Аватар 2: Путь воды", украинская анимация "Мавка", фильм "Барби" и трагикомедия "Люксембург, Люксембург" от украинского режиссера Антонио Лукича.

В категории телесериалов лидерство удержал сериал "Уэнздей". Высокий интерес вызвали и новые сезоны таких шоу, как "Хороший врач", "Домик на счастье" и "Ведьмак". Турецкие драмы "Кровавые цветы" и "Зимородок" также привлекли внимание украинской аудитории.

В категории "Покупка года" украинцы были заинтересованы в вопросах, где купить калий йодид, а также проявили интерес к генераторам, онлайн-билетам Укрзалізниці, новым моделям iPhone и пауэрбанкам.

Относительно вопросов "Что такое?" украинцы искали информацию о гепатите А, ХАМАС и РЭБ. Также было много вопросов по терминам "Редан", "Макеба" и "ИПСО".

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Определяющие моменты года

Карта воздушных тревог

График отключения света

Пригожин

ChatGPT

Оппенгеймер

Deep State

Израиль

Соледар

Каховская ГЭС

Евровидение 2023

Персоны, интерес к которым рос больше всего

Рустем Умеров

Спартак Суббота

Алексей Арестович

Александр Усик

Владимир Путин

Михаил Мудрик

Кирилл Буданов

Дмитрий Линартович

Ирина Фарион

Гарик Бирча

Ушли навсегда

Евгений Пригожин

Нина Матвиенко

Денис Монастырский

Владлен Татарский

Валентин Юдашкин

Мэттью Перри

Тото Кутуньо

Сергей Сивохо

Вахтанг Кикабиде

Тина Тернер

Вопрос: "Что такое... ?"

Гепатит А

ХАМАС

РЭБ

Редан

КАБ

Сектор Газа

Промзона

Макеба

ИПСО

Кассетные боеприпасы

Покупка

Калий йодид

Генератор

Укрзалізниця билеты онлайн

Айфон 15

Пауэрбанк

Нимесил

Аэрогриль

Старлинк

20 гривен к годовщине войны

Лампа на аккумуляторе

Фильм

Оппенгеймер

Аватар 2: Путь воды

Мовка

Форсаж 10

Джон Уик 4

Барби

Пять ночей у Фредди

Люксембург, Люксембург

Чебурашка

Стражи галактики 3

Сериал