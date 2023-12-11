Какие электромобили покупали украинцы в ноябре: топ новых и б/у

В ноябре украинский автопарк пополнили 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года спрос на электромобили вырос почти в три раза. Впрочем, если сравнивать с октябрем этого года, рынок уменьшился на 4%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто – 4239 шт. (новых – 827 шт., б/у – 3412 шт.). Из 77 коммерческих электромобилей новыми были всего 10 авто.

Топ-5 новых электромобилей на рынке в ноябре 2023 года:

Volkswagen ID.4 – 297 ед.; Toyota BZ4X – 64 ед.; BYD Song - 55 ед; Honda eNS1 – 50 ед.; Volkswagen ID.6 – 48 ед.;

Топ-5 месяца впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 515 ед.; Tesla Model 3 – 385 ед.; Volkswagen е-Golf – 355 ед.; Tesla Model Y – 284 ед.; Audi E-Tron – 201 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 33 тыс. электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. К тому же, в регистрациях BEV увеличилась доля новых машин – с 17% до 20%.