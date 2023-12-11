На границе с Польшей разблокирован один пункт пропуска – Кубраков

На границе с Польшей разблокирован пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". КПП заработал с 14:00 понедельника.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Блокада пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" завершена. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются - будут направляться в сторону Польши" , - сообщил чиновник.

По его словам, для разблокирования пункта пропуска министерство развития общин, территорий и инфраструктуры "провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях".