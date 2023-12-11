На границе с Польшей разблокирован один пункт пропуска – Кубраков
На границе с Польшей разблокирован пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". КПП заработал с 14:00 понедельника.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
"Блокада пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" завершена. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются - будут направляться в сторону Польши", - сообщил чиновник.
По его словам, для разблокирования пункта пропуска министерство развития общин, территорий и инфраструктуры "провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях".
"Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены. Работаем дальше, учитывая интересы наших перевозчиков и государства", - отметил Кубраков.