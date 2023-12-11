The Economist: Экономика РФ "опасно перегревается" на фоне инфляции

Экономика России может не выдержать растущие государственные расходы на фоне ограниченного предложения и инфляции в стране. Об этом пишет The Economist со ссылкой на оценки экспертов, сообщает Экономическая правда.

"Если внимательнее присмотреться к экономике Путина военного времени, то станет понятно, что она опасно перегревается" , - отмечает издание.

The Economist подтверждает данные, что экономика России в 2024 году продолжит расти. Но акцентирует внимание на факторах, которые этому способствуют.

"Многие экономисты обвиняют в этом государственные расходы, которые стремительно растут, поскольку Путин пытается победить Украину. В 2024 году расходы на оборону вырастут почти вдвое, до 6% ВВП, что является самым высоким показателем со времен распада Советского Союза" , - пишет издание.

Помня о предстоящих выборах, правительство также увеличивает социальные выплаты.

"Некоторые семьи солдат, погибших в бою, получают выплаты, эквивалентные тридцатилетней средней заработной плате. Данные Министерства финансов России свидетельствуют о том, что фискальные стимулы пока стоят около 5% ВВП" , - указывает The Economist.

Уровень безработицы составляет менее 3% и является самым низким за всю историю наблюдений. Номинальная заработная плата растет примерно на 15% в годовом исчислении.

Эти факторы уверенно повышают темпы роста страны.

"Экономические данные в режиме реального времени, опубликованные банком Goldman Sachs, указывают на уверенный рост. JPMorgan Chase, еще один банк, повысил свой прогноз ВВП на 2023 год со снижения на 1% в начале года до 1,8% в июне, а недавно до 3,3%" , - отмечает издание.

Однако, подчеркивает The Economist, проблема заключается в том, что российская экономика не может выдержать такого стремительного роста. Против разогревающейся экономики работают следующие факторы:

С начала 2022 года тысячи рабочих, часто высокообразованных, покинули страну.

Иностранные инвесторы вывели около 250 млрд долларов прямых инвестиций, что составляет почти половину довоенных акций.

Разогревающийся спрос наталкивается на сокращение предложения, что приводит к росту цен на сырье, капитал и рабочую силу.

Эти процессы происходят на фоне инфляции, которая продолжает расти и становится мультипликатором факторов, перегревающих экономику.

Инфляция в России в 2022 году была вызвана ослаблением рубля. После того, как Путин начал свое вторжение, валюта упала на 25% по отношению к доллару.

Это повысило стоимость импорта.

Согласно данным, опубликованным 8 декабря, инфляция в ноябре составила 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 6,7% месяцем ранее.

На этом фоне, Центральный банк повысил процентные ставки на два процентных пункта, что вдвое больше, чем ожидалось. На следующем заседании, 15 декабря, ожидается аналогичное повышение ставки.

Благодаря этому, а также введенному контролю за движением капитала, рубль фактически вырос.

"Однако теперь чиновники опасаются, что они могут потерять контроль" , - пишет издание.

Эти опасения совпадают с прогнозами большинства прогнозистов, которые ожидают, что инфляция в России продолжит расти.

Так, например, рекордно низкий уровень безработицы накладывается на рост номинальной заработной платы растет примерно на 15% в годовом исчислении.

"Затем компании перекладывают эти более высокие расходы на клиентов" , - пишет издание.

Чрезвычайно высокая инфляция затронула все сферы товаров и услуг в стране - от юридических консультаций до ресторанного питания.

В качестве примера The Economist приводит стоимость ночлега в московском отеле Ritz-Carlton, который теперь называется Carlton после того, как его западные владельцы вышли из России. Эта стоимость выросла примерно с 225 долларов до вторжения до 500 долларов.

"Это указывает на то, что причина инфляции - доморощенная" , - отмечает издание.

Эти процессы государство может попытаться и дальше сдержать с помощью еще более высоких процентных ставок, которые могут в конце концов откусить спрос, остановив дальнейший рост инфляции. Восстановление цен на нефть и дополнительный контроль за движением капитала могут повысить рубль, снизив стоимость импорта.