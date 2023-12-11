Украина получит от Швеции 120 млн евро помощи

Швеция выделяет Украине 1,4 миллиарда крон (примерно 120 млн евро), которые, среди прочего, пойдут на поддержку населения страны накануне зимы, сообщает Европейская правда.

Новый пакет поддержки был представлен в понедельник премьер-министром Ульфом Кристерссоном и министром иностранных дел Йоханом Форсселлом.

Как заявил Кристерссон на пресс-конференции, это самая большая поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине.

Большая часть средств, 900 миллионов шведских крон, пойдет в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. Фонд поддерживает инфраструктуру Украины в сферах энергетики, жилищного строительства, здравоохранения и транспорта.

Деньги, взятые из бюджета помощи Швеции, среди прочего, пойдут на закупку оборудования для отопления и увеличение пропускной способности украинской электросети. Речь идет также о других мерах, которые помогут украинцам пережить зиму, например, строительство приютов.

По словам Форсселла, именно это было востребовано украинской стороной.

Он обвинил Россию в проведении своеобразного "энергетического терроризма" против Украины.

"Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы и без того суровое испытание для гражданского населения стало еще тяжелее. Этим пакетом мы хотим помочь Украине как строить новое, так и восстанавливать то, что было разрушено" , – сказал министр.

В то же время Кристерссон предупредил о последствиях, если страны ЕС не смогут договориться о расширенном долгосрочном бюджете на саммите в Брюсселе на этой неделе.