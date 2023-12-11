ЕС расширил санкции против Ирана за военную помощь РФ

Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против шести физлиц и пяти организаций, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые используются в войне России против Украины, сообщает Укринформ.

Это первые санкционные списки в рамках вновь ограничительных мер из-за военной поддержки Ираном войны России против Украины. Они дополняют предыдущие четыре раунда санкционных списков по иранским беспилотникам.

Новые списки включают компанию Shakad Sanat Asmari, ее генерального директора, заместителя генерального директора и главного научного сотрудника. А также другие компании, производящие компоненты для БПЛА, а именно: Baharestan Kish Company и ее управляющий директор Саад Сазех Фараз Шариф и ее генеральный директор, а также Sarmad Electronic Sepahan Company, предлагающий услуги аэрокосмической техники и компании, помогающие Иранскому корпусу часовых исламской революции Кудс улучшит программу БПЛА (компания Kimia Part Sivan).

Этим физическим и юридическим лицам будут заморожены активы и запрещен въезд в Европейский Союз.

Кроме того, запрещается предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно физическим или юридическим лицам, организациям или органам, указанным в списке, или в их пользу.

Соответствующие правовые акты, включая имена физических и юридических лиц в списке, опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.