Трамп больше не планирует давать показания по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он больше не планирует давать показания на судебном процессе по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке в понедельник, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает CNN.

"Я уже дал все возможные показания, и мне больше нечего сказать. Кроме того, что это полное вмешательство в выборы и охота на ведьм. Я не буду давать показаний в понедельник", – отметил Трамп.

Экс-президент уже давал показания в судебном процессе, но его появление в понедельник дало бы ему возможность говорить долго, отвечая на вопросы адвокатов о его бизнесе и собственности.

Изменение решения Трампа произошло в последнюю минуту. Ожидается, что судебный процесс завершится на этой неделе после 11 недель слушаний свидетелей, а вердикт объявят не раньше начала следующего года.

Судья уже установил, что в течение 10 лет финансовые отчеты Трампа были мошенническими, и теперь решит, сколько денег заплатит политик, и сможет ли он и двое его сыновей вести бизнес в штате.

Ранее Федеральный апелляционный суд США постановил, что бывшего президента Дональда Трампа можно судить из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года – это может открыть путь к ряду гражданских исков против него.

Решение федерального апелляционного суда США в Вашингтоне потенциально открывает путь и к другим гражданским искам, в которых от экс-президента будут требовать компенсации за штурм Капитолия. Трамп еще может его обжаловать.

Напомним, что в марте 2024 года Дональд Трамп должен предстать перед судом в Вашингтоне по обвинению в сговоре с целью отмены результатов выборов в ноябре 2020 года, на которых победил Байден.