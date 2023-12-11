ГПСУ: Словацкие перевозчики возобновили блокаду движения грузовиков через границу
Словацкие перевозчики возобновили блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке", сообщает Украинская правда.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП.
"По информации, полученной в 16:10 от словацких пограничников, представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузового автотранспорта через пункт пропуска "Вышне Немецке".
Известно, что перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков пока не блокируют. Об исключениях по пропуску для отдельных категорий грузов и о сроках акции не сообщалось".
По словам офицера, в настоящее время на перед пунктом пропуска "Ужгород", смежным словацкому пункту пропуска "Вышне Немецке", в электронной очереди на выезд в Словакию находятся 1263 грузовика.
Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.