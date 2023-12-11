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ГПСУ: Словацкие перевозчики возобновили блокаду движения грузовиков через границу

ГПСУ: Словацкие перевозчики возобновили блокаду движения грузовиков через границу
Фото: peterolthof

Словацкие перевозчики возобновили блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП.

"По информации, полученной в 16:10 от словацких пограничников, представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузового автотранспорта через пункт пропуска "Вышне Немецке".
Известно, что перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков пока не блокируют. Об исключениях по пропуску для отдельных категорий грузов и о сроках акции не сообщалось".

По словам офицера, в настоящее время на перед пунктом пропуска "Ужгород", смежным словацкому пункту пропуска "Вышне Немецке", в электронной очереди на выезд в Словакию находятся 1263 грузовика.

Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.

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