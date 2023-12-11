Гибель помощника Залужного: суд избрал подозреваемому меру пресечения

Офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову, что позже привело к его гибели, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона в комментарии УП.

"Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря. По результатам рассмотрения фигуранту избрана мера пресечения в виде личного обязательства".

9 ноября Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко.

Спецпрокуратура заявила, что будет обжаловать решение суда об отказе в избрании меры пресечения.

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