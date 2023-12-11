Гибель помощника Залужного: суд избрал подозреваемому меру пресечения
Офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову, что позже привело к его гибели, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона в комментарии УП.
"Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря. По результатам рассмотрения фигуранту избрана мера пресечения в виде личного обязательства".
9 ноября Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко.
Спецпрокуратура заявила, что будет обжаловать решение суда об отказе в избрании меры пресечения.
Предыстория:
- Вечером 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.
- Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
- Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
- Собеседник УП в Генштабе отмечал, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
- По данным МВД, мужчина, который подарил гранаты Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности этих боеприпасов.