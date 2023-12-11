Президент Литвы обвинил Венгрию в подрыве единства Евросоюза

Венгрия, угрожая заблокировать дальнейшую поддержку Украины на переговорах о ее членстве в Европейском союзе, подрывает принцип единства ЕС, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

"Венгрия наносит ущерб принципу единства, потому что, если мы не получим положительного ответа по Украине, будет все больше голосов, которые угрожают и оспаривают принцип единства" , - заявил он.

Он подчеркнул, что считает, что сближение Украины с ЕС выгодно Венгрии. Науседа также выразил надежду, что не будет упущена возможность пригласить Украину и Молдову начать официальные переговоры о членстве в ЕС.

"Мы будем использовать все средства, чтобы убедить Венгрию изменить свое мнение" , - заявил Науседа.

Что сказали лидеры Эстонии и Латвии

Президент Эстонии Алар Карис отметил важность отправки России сигнала о том, что Европа едина и Украина принадлежит Европе.

Между тем, президент Латвии Эдгар Ринкевичс заверил, что поиски компромисса по Украине могут "затянуться дольше, чем ожидалось".

Он также выразил надежду на то, что все необходимые решения будут приняты на саммите ЕС в Брюсселе, и на предстоящем в следующем году саммите НАТО в Вашингтоне.

Вступление Украины в ЕС

В начале ноября Еврокомиссия в отчете написала рекомендацию начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз. Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против этого шага.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров Евросоюза не обсуждать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Он также заявил, что готов заблокировать решение о начале переговоров по евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который состоится 14-15 декабря.

Вчера, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский созванивался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен перед саммитом ЕС.